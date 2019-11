Nieuw plan voor dorpshuis Feanwâlden: in nieuwbouw van scholen

Het dorpshuis van Feanwâlden is een hoofdpijndossier in Dantumadiel. Eerder zei het gemeentebestuur toe da er geld zou komen voor het dorpshuis, maar dat trokken ze later weer in, omdat de gemeente geldnood heeft.

Definitief geen geld voor dorpshuis

Bij de begrotingsvergaderingen in Dantumadiel op maandag en dinsdag werd duidelijk dat er definitief geen geld komt voor het dorpshuis.

"We hebben begrip voor de teleurstelling en pijn na jaren van inspanning door veel vrijwilligers", zegt raadslid Ayje Sikma van Sociaal Links. "Maar we zien geen andere mogelijkheid zonder de financiële positie van de gemeente nog verder te verminderen."

Op termijn vervanging of nieuwbouw

Als alternatief komen Sociaal Links, Gemeentebelangen, ChristenUnie en de SGP nu met een verzoek voor een brede visie op de huisvesting van verenigingen, kerken en scholen. Volgens de partijen zijn de scholen in Feanwâlden op termijn aan vervanging of nieuwbouw toe. Dat is misschien een kans om die scholen zo te bouwen dat verenigingen er ook gebruik van kunnen maken, is het idee van de partijen.

Een meerderheid van de raad stemde voor de plannen. Het college gaat op korte termijn met de plannen aan de lag. Aan de raad vertelde wethouder Gerben Wiersma dat alle verenigingen uit het dorp worden meegenomen in de plannen.