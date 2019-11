Raad van State geeft groen licht voor busstation Bolsward

Volgens de Raad van State is de mogelijke geluidsoverlast van het busstation voor de omwonenden nu voldoende onderzocht. De gemeente heeft het plan voor het busstation wel wat aangepast. Daardoor komt het minder dicht bij het huis van de bezwaarmaker.

In 2017 werd de gemeente noch door de rechter teruggefloten, omdat er teveel geluidsoverlast zou ontstaan. Dat de Raad van State nu akkoord is, betekent niet dat de schep meteen de grond in kan. De gemeente Súdwest-Fryslân wil het plan nog één keer bekijken en dan kan de aanbesteding beginnen.

Het bestaande busstation aan de Snekerstraat, wordt in de toekomst ingericht als parkeerterrein.