HEA! Missverkiezing voor katten

Annelies Laanstra staat gespannen klaar met haar kat Lieve op haar arm. Ze moet nog even wachten want de keurmeester neemt haar tijd. HEA! was afgelopen zaterdag bij de kattententoonstelling in Gorredijk, een soort van missverkiezing voor katten. Volgens Annelies valt het wel wat mee met de spanning, maar haar lichaamstaal zegt wat anders. "Eerlijk is eerlijk, het is een fokje van mezelf. Als die wint, dan doet dat wel wat met je", zegt ze.