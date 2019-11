Plastic poes in trek bij Friezen

Volgens Mark Muller van erotiekwinkel Euphoria in Heerenveen en Leeuwarden is het wel verrassend dat het speeltje voor mannen zo goed scoort. "Dat was heel anders dan in andere provincies. Het bestaat al jaren. Maar ze zijn heel populair, omdat het heel realistisch is. Een speeltje voor de penis is het."

Bij Euphoria zijn fleshlights ook populair, maar hij ziet ook andere trends: speeltjes die stellen samen kunnen gebruiken.

Steeds normaler

Muller denkt dat het steeds gewoner wordt om seksspeeltjes te kopen en te gebruiken. "Maar mannenspeeltjes lopen nog wat achter op vrouwenspeeltjes, vind ik zelf. Vibrators zagen er vroeger allemaal uit als een penis met een draaiknop, maar tegenwoordig zijn het allemaal kekke kleurtjes en vormen. Bij mannenspeeltjes komt dat nu ook een beetje. Dat vind ik zelf een goede ontwikkeling, dat maakt het ook wat normaler."