Toekomst zwembad Hallum de komende zes jaar veilig

Zwembad 'De Sawn Stjerren' in Hallum houdt de komende zes jaar haar jaarlijkse subsidie van de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat staat in een overeenkomst tussen de stichting De Sawn Stjerren en de gemeente, die is ondertekend door wethouder Pytsje de Graaf en voorzitter Hillema.