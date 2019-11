1.570 kinderen in Fryslân hadden afgelopen maand last van lerarentekort

In sommige gevallen zijn de klassen naar huis gestuurd. Het gaat daarbij om 68 leerlingen. Zo zat groep 7 van De Diamant in Oudega (Smallingerland) begin oktober een dag thuis. De vaste leerkracht was ziek en een vervanger was niet beschikbaar. "We hebben twintig vaste vervangers en dan nog een pool van twintig", zei bestuurder Thijs Praamstra van de schoolkoepel. "Maar soms komen we dan nog tekort voor een vervanging."

Onbevoegd voor de klas

Meestal vinden scholen andere oplossingen: zo zijn 151 leerlingen die een dag zonder juf of meester zaten over andere klassen verdeeld. En 236 leerlingen krijgen in dat geval les van een onbevoegd persoon om les te geven. Daarnaast stonden in sommige een directielid of een gepensioneerde docent voor de klas. In de meeste gevallen komt er een parttimer in extra dag terug.

Mogelijk gaat het om nog veel meer leerlingen die last hebben van het lerarentekort, omdat maar drie procent van de scholen de afgelopen maanden iets heeft gemeld. In totaal hebben vijftien scholen een tekort gemeld in die periode. Het is mogelijk dat er meer scholen zijn die met een probleem zaten, maar niets hebben gemeld.