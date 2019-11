Primeur: Fryslân heeft eerste 'stookalert' voor houtkachels

Bij het verbranden van hout in de kachel komen schadelijke stoffen vrij, zoals benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen schadelijk, maar met name voor mensen die al last hebben van de longen. Het is deze maand voor het eerst dat het RIVM met zulke waarschuwingen komt. Ze noemen het een 'stookalert'.

Het 'stookalert' past bij de strengere regels die het kabinet wil invoeren voor houtkachels. Eerst zouden er vanaf 2022 strengere normen voor houtkachels worden ingevoerd, maar het kabinet heeft besloten om de eisen al op 1 januari te verscherpen. Reden daarvoor zijn de al bestaande strengere regels in de buurlanden.

Het kabinet was bang dat als Nederland achter zou blijven, er veel oude kachels uit België en Duitsland naar ons land zouden komen.