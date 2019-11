Wetterskip Fryslân zet vliegtuig in om CO(2) uit veengrond te meten

De meetgegevens moeten laten zien hoe de uitstoot van CO(2) uit het veenweidegebied het beste kan worden verminderd. Het gaat om een nieuwe meetmethode. Het plan is om komend jaar iedere twee maanden onderzoek te doen. Zo moet onder andere duidelijk worden hoeveel verschil er zit in CO(2) concentratie, in vergelijking met de klei- en zandgebieden. Ook andere provincies kunnen dan worden vergeleken.

Bij het verminderen van de CO(2) uitstoot wordt onder andere gekeken naar hogere waterstanden. In het Nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat er over tien jaar 49 procent minder CO(2) mag vrijkomen. Maatregelen in het veenweidegebied moeten daarbij helpen. Het laagvliegende meetvliegtuig kan voor geluidsoverlast zorgen, zo waarschuwt het waterschap.