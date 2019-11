Van filmavond naar groot evenement: 40 jaar Noordelijk Film Festival

Het Noordelijk Film Festival is in de jaren 70 ontstaan uit de kunstweek die de gemeente Leeuwarden vijf jaar lang organiseerde. Onderdeel van de week was een filmavond in de Beurs. "Toen de gemeente de stekker uit de kunstweek trok, besloot een aantal filmliefhebbers dat de filmavond moest blijven en zo is het Noordelijk Filmfestival ontstaan", vertelt Jan van der Hoek, een van de grondleggers en oud-directeur van het festival.

In het begin werd het festival iedere twee jaar georganiseerd in de oude Harmonie. "We werkten in het begin veel met retroperspectieven. Dan lieten we vijf films zien van een bepaalde regisseur of filmster."

Friezen hebben iets met Scandinavië

Het filmfestival van tegenwoordig heeft een duidelijke focus: Scandinavische films. Het zaadje voor dat thema is in de beginjaren al geplant. "Het was toen nog niet de focus, maar we programmeerden toen ook Scandinavische films, daar was altijd veel belangstelling voor. Op vakantie naar Noorwegen, Zweden of Finland kom je altijd veel Friezen tegen. De Friezen hebben iets met Scandinavië."