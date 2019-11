Duizenden stakers komen naar WTC om meer geld voor het onderwijs te eisen

De grote vraag is nu natuurlijk of de actie genoeg indruk zal gaan maken op de politiek. Het onderwijs wil naast de 460 miljoen euro die is beloofd, ook nog structureel geld erbij. De 460 miljoen euro die nu op tafel ligt, is maar eenmalig, en volgens de bonden en de leraren worden daarmee de problemen nog niet opgelost.

"Als je de salarissen echt wil verhogen heb je structureel geld nodig, en niet eenmalig", aldus Bohlken. Dat het onderwerp, ondanks de beloofde miljoenen, leeft bij de onderwijzers blijkt ook woensdag weer. Bij een bijeenkomst in het WTC was er door de grote toestroom zelfs een kleine opstopping. "Kennelijk willen de mensen in Fryslân, Groningen en Drenthe laten zien dat ze iets willen doen voor deze goede zaak."