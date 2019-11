Mode-studenten in Leeuwarden naaien rugzakken voor vluchtelingen in Griekenland

Bas Timmer, de ontwerper van het pak, was woensdagmorgen in Leeuwarden aanwezig bij de start van de naaidagen op de middelbare school. Timmer vertelde dat hij op het idee voor het pak kwam, nadat een dakloze vader van twee van zijn vrienden was overleden in de kou. De ontwerper maakte het pak met een slaapzak en stof die hij van twee bedrijven kreeg. Het ging om restmateriaal en daarom was het goedkoop en duurzaam.