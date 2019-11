665 diamanten huwelijken in Fryslân: "We waren direct verliefd op elkaar"

Dat alles blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers gaan over heel 2019 en kunnen veranderen als één van de twee voor het eind van het jaar komt te overlijden, en daardoor de trouwdag niet meer meemaakt.

In Boerum vieren Sake Kuipers en Tietje Slagter deze week hun 60-jarige huwelijk. Ze ontmoeten elkaar in de jaren 50 in Gryptsjerk. "We waren direct verliefd op elkaar", vertelt mevrouw Slagter. Haar man weet het ook nog: "Ik had een kameraad bij me en zij had een vriendin bij zich. M'n kameraad wilde wat met haar, maar ik dacht: dat moet niet! Ik wil iets met haar."

Zestig jaar later zijn ze nog altijd bij elkaar. "We hebben vier kinderen en veertien kleinkinderen. En een stuk of zeven of acht achterkleinkinderen. De familie wordt steeds groter", zegt Kuipers.