Staatstoezicht over afvalwaterinjectie: "Geen reden om te controleren"

Fouten

Uit onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen is gebleken dat officiële gegevens en rapporten over mijnbouw in ons land vol fouten staan. Regelmatig is sprake van tegenstrijdige adviesrapporten over de gas-, olie-, zoutwinning en afvalwaterinjectie. "De grote vrees die we toch al hadden, blijkt nu keiharde waarheid', luidt de reactie van een van de burgercomités.

We weten niet of er echt geen afvalwater lekt in Rossum. Daarvoor moeten we de NAM vertrouwen op z'n woord. We weten niet of er in Eesveen zwaarder chemisch afvalwater wordt geïnjecteerd. Omdat nooit op de samenstelling wordt gecontroleerd. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) erkent dat die controles zeker geen prioriteit hebben en er eigenlijk ook nooit echt is gemonsterd. SodM moet namens ons en onze toekomst toezien op wat er in onze bodem gebeurt maar kijkt alleen naar aantoonbare risico's op de korte termijn.

Landsbelang

Gemeenten hebben opmerkelijk weinig invloed op mijnbouw binnen de gemeentegrenzen. Datzelfde geldt ook voor de provincies. Alles dat zich binnen de grenzen van de boorlocatie afspeelt, valt onder toezicht en verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. In het kader van het algemeen landsbelang. Dat geldt na afloop van het winningsproces ook voor het opruimen van de verontreinigingen die bij gemiddeld een kwart van alle boorlocaties in de directe omgeving in de bovenste bodemlagen is aangetroffen. In een aantal gevallen staan die verontreinigingen al in contact met het grondwater, waarmee het gevaar voor natuur en volksgezondheid toeneemt. Maar de provincies kunnen niet ingrijpen en ook gemeenten moeten lijdzaam toezien.

Verantwoordelijkheid

Het bewust kleiner maken van risico's komt voort uit het feit dat de gas- en olieboeren liever niet verantwoordelijk willen zijn voor de schade die kan ontstaan als gevolg van de activiteiten in de bodem.

De bedrijven hebben enkel en alleen het doel geld te verdienen. Klokkenluiders worden juridisch monddood gemaakt of gezwegen. Verantwoordelijkheden worden op de (rijks)overheid afgespeeld. Door de dieptes waarop de activiteiten plaats vinden, zal de echte schade zich waarschijnlijk toch pas na jaren openbaren.