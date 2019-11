Smallingerland mag gaswinning niet blokkeren vindt de Raad van State

De rechtszaak tegen de gemeente was aangespannen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens minister Wiebes gaat Smallingerland met zijn acties in tegen het landelijke energiebeleid en daar is een bestemmingsplan niet voor bedoeld. Een bestemmingsplan is volgens de minister alleen bedoeld voor de ruimtelijke ordening, en daarin geeft de Raad van State de minister nu gelijk.

Aardbevingen

Smallingerland wil inzetten op duurzame energie, en is bang voor aardbevingen zoals die in Groningen. Daarom vindt de gemeente dat er geen gaswinningsprojecten in de regio mogen komen. Mede daarom heeft Smallingerland in 2018 het bestemmingsplan aangepast, zodat er niet meer gezocht mocht worden naar nieuwe gasvelden.

Maar volgens de Raad van State hebben verkennings- en opsporingsonderzoeken (die vaak gedaan worden voorafgaand aan gaswinningsprojecten) niet te maken met ruimtelijk ordening, en dus kan dit ook niet via een bestemmingsplan worden geregeld.

Besluit in de vuilnisbak

Door de uitspraak van de Raad van State is het besluit van Smallingerland nu in de vuilnisbak beland. De regels in het bestemmingsplan, die als doel hadden om nieuwe gaswinningsprojecten in het buitengebied te voorkomen, zijn nu van tafel.