De Nederlandse Bank wil beschadigde euromunten niet vergoeden aan man uit Bears

Smedema kocht van een zakenrelatie uit China een aantal euromunten. De Chinees had niets aan de munten, omdat hij ze in zijn land niet kon inleveren. Smedema kocht ze op en stortte ze in Nederland bij een bank. "Ik kreeg zonder problemen het bedrag op mijn rekening bij geschreven." In de bak van de automaat bleven alleen 1032 munten achter. De automaat weigerde die in te nemen.

Munten wel ingenomen, maar niet uitbetaald

Op internet zag Smedema dat DNB beschadigde euromunten inneemt en de waarde ervan uitkeert. Dat was in het geval van Smedema anders. DNB nam de munten in, maar keerde niet uit. De munten van Smedema kwamen uit de recycling. Ze waren rondgeslingerd in tonnen met steentjes en zuur. Daardoor waren de munten te erg beschadigd, oordeelde DNB.

DNB volgt daarmee de regeling op om de EU vrij te houden van ongeschikte munten. Smedema kan er niet bij dat een deel van een partij ongeschikt is en een deel gewoon als betaalmiddel kan worden gebruikt. Zijn raadsman vindt dat DNB niet hard kan maken waarom de munten ongeschikt zijn als betaalmiddel.

DNB gaf munten ook niet terug

"Hier is wel voor betaald. DNB shopt in argumenten om niet te hoeven vergoeden", zei de advocaat van Smedema. DNB gaf de 'waardeloze' afvalmunten ook niet terug. Wel werden ze - netjes verpakt in plastic - meegenomen naar de rechtbank. De rechter mocht een blik werpen, daarna werden ze weer veilig opgeborgen.

Binnen zes weken doet de rechter uitspraak.