Laatste tegeltjes en een handtekening van Vlaskamp: spoortunnel Hurdegaryp open

De tunnel was een wens van het dorp. "Sinds er een sneltrein bijgekomen is, staan we altijd stil voor het spoor. Daarom hebben we om een tunnel gevraagd. Door te lobbyen hebben we het voor elkaar gekregen; we hebben een uur voor het spoor gestaan met politici en gekeken naar wat daar allemaal wel niet gebeurde. Net nadat de trein vanuit Leeuwarden voorbij was, kon er één auto oversteken. Daarna gingen de spoorbomen alweer naar beneden, omdat de trein van Groningen eraan Kwam."

Het was een meevaller dat ook ProRail van de overgangen af wilde. "Dit was een hele drukke overgang", zegt Schriemer. "Dus dat speelde voor ProRail ook mee. Er komt nu ook nog een loopbrug, zodat kinderen er zo overheen kunnen en niet meer over de drukke weg hoeven."