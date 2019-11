Bestuur dorpshuis Feanwâlden in gesprek met andere geldschieter

KNHM staat voor Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Dat is in ideële organisatie die een positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Die organisatie heeft zelf contact gezocht met de stichting van het dorpshuis. "Het is een serieuze partij", zei voorzitter Roel Dijkstra van de stichting MynSkip.

Hoofdpijndossier

Het dorpshuis van Feanwâlden is een van de hoofdpijndossiers van gemeente Dantumadiel. Omdat de gemeente in de financiële problemen zit, besloot de raad maandagavond geen geld vrij te maken voor het dorpshuis. Eerder was er toegezegd dat er wel geld zou komen.