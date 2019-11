Boeren Schier zoeken provinciale steun bij omschakeling naar duurzame landbouw

"Niet alleen Schiermonnikoog heeft een stikstofprobleem, heel Nederland heeft een stikstofprobleem", zegt de gedeputeerde. "Het is mij daarom heel wat waard om dit door te laten gaan."

Veel overleg

Kramer en zijn collega Douwe Hoogland zijn daarom elke week druk bezig met het verhaal Schiermonnikoog. Vorige week was Kramer op het eiland voor overleg met burgemeester Ineke van Gent en boer Ludie van der Bijl. Donderdag wordt er verder gesproken op het provinciehuis met deskundigen van het ministerie van landbouw. "Als we met zijn allen deze kant op willen, dan moeten we dat de boeren ook mogelijk maken", zegt Kramer daarover. Hij streeft er naar dat er uiterlijk november een 'werkbaar resultaat' ligt.

Kramer wil daarvoor alle opties onderzoeken. Van participatie door bedrijven tot Europese steun, maar hij zegt er liever niet te veel over zolang de verkenningen nog lopen.

Zuivel op het eiland

Het doel van het project is dat de extensief geproduceerde melk zoveel mogelijk op het eiland in een eigen kaasmakerij verwerkt wordt en vervolgens ook op het eiland wordt opgegeten. De van het eiland afkomstige zuivel hoeft dan niet meer naar de wal gebracht te worden en kaas niet van vaste wal naar het eiland. "Voor een mooi Eilander kaasje zie ik ook wel exportmogelijkheden", zei Kramer over het businessmodel voor duurzame landbouw op Schiermonnikoog.