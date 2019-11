D66 wil geld reserveren voor aanleg Lelylijn

In februari nam Provinciale Staten het besluit om akkoord te gaan met de aanleg van de Lelylijn. Nu is er wel geld gereserveerd voor onderzoek naar de haalbaarheid, maar niet voor de echte aanleg.

"We willen onze buurprovincies en de regering laten ziet dat we de aanleg van de Lelylijn serieus nemen. Door zelf een bedrag te reserveren, laten we zien dat het voor ons serieus is", zei fractievoorzitter Romke de Jong van D66 in de Staten.

Volgens de partij kan de Lelylijn niet alleen tijdwinst opleveren voor Noorderlingen die naar de Randstad reizen, maar het kan ook de oplossing voor krimp zijn. "Hier wonen en werken in de Randstad. Dan is de Lelylijn direct een investering in leefbaarheid en onderhoud van voorzieningen."