Heerenveen moet nieuw walhalla voor truckers worden

De Vlaamse chauffeur Claude, die verplicht halt houdt bij tankstation De Smartpot net na Akkrum, ziet wel wat in de plannen. "Hygiëne staat bij mij op één. Een schone douche is wel heel fijn." Een ruimte voor een wasmachine of fitnesscentrum is voor hem minder van belang. "Soms ben ik te moe om te fitnessen, want ik moet ook laden en lossen", vertelt Claude. En de was levert hij liever thuis af. "Die neem ik liever mee naar huis, want ik en wassen dat gaat niet echt samen", lacht hij.

Ook steun van andere partijen

De PvdA denkt dat de truckstop, na onderzoek, over twee jaar gerealiseerd kan worden. Andere partijen in de gemeente steunen de plannen. De motie wordt met het CDA, HeerenveenLokaal en Gemeentebelangen ingediend.