Sander de Rouwe: Dantumadiel bepaalt zelf hoe ze bezuinigen

Dantumadiel niet alleen

Dantumadiel springt in het oog, maar er zijn veel meer gemeentes met geldpijn. "Het is aan elke gemeente om daar de komende weken een besluit over te nemen", zegt De Rouwe. "Als provincie willen we op 15 november de besluiten hebben. Dan bekijken we of me met de financiën mee moeten kijken, om te voorkomen dat gemeentes onder toezicht van het Rijk komen. Dat willen we niet."