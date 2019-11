Nieuwe provinciale subsidieregeling voor energiecoöperaties

Coöperaties kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor de inkoop van juridische, financiële en organisatorische steun. Daarmee wil de provincie de energiecoöperaties helpen een volgende stap te maken in de ontwikkeling van projecten voor het besparen van energie, voor het duurzaam opwekken van energie of voor isolatiemaatregelen. Daarbij kan worden gedacht aan collectieve zonnedaken, deelauto's of warmteprojecten.

Energiecoöperaties kunnen per geval minimaal 500 euro en maximaal 2500 euro krijgen. In Fryslân bestond de 'voucherregeling' al voor het midden- en kleinbedrijf.