Beschadigd fietspad Langelille wordt opgeknapt en gaat snel weer open

De gemeente Weststellingwerf laat het pad nu herstellen en kapt ook een paar bomen die naast het pad staan. De totale kosten zijn zo'n 40.000 euro.

Sinds juni was het fietspad afgesloten en moesten fietsers over de weg. Het pad werd vooral gebruikt door mensen die met kinderen naar de basisschool van Munnekeburen moesten.

Plaatselijk belang blij

Het plaatselijk belang van Langelille is tevreden met het gemeentelijke geld voor het fietspad. "We zeggen al jaren: dat fietspad mag niet dicht", zegt voorzitter Jopie Dragt. "We hebben altijd zorgen gehad dat de kinderen nu over de openbare weg moeten. We strijden ervoor dat er een pad ligt waarover gefietst kan worden. Dus we zijn oprecht blij dat de gemeente nu het besluit heeft genomen om 40.000 euro ter beschikking te stellen."

Omdat er zoveel bomen waren omgewaaid, moest het pad wel dicht. "Dat kan eigenlijk niet", zegt Dragt. "We hebben wel steeds goed contact gehad met de dorpencoördinator van de gemeente. Ze waren er wel mee bezig, maar ze moesten nog een budget voor vinden."

Eerder al schade

Het is niet voor het eerst dat het fietspad hersteld moet worden. Eind 2013 werd het pad door de gemeente ook al afgesloten, omdat het gevaarlijk was. Een meisje was daarvoor van haar fiets gevallen door boomwortels. De gemeente moest toen een schadevergoeding betalen.