HEA! Kiltmaker in Fryslân

De eerste officiële kiltmaker van buiten het Verenigd Koninkrijk is afkomstig uit Leeuwarden. Annette Plantinga heeft als eerste inwoner buiten het Verenigd Koninkrijk een certificaat gekregen dat officieel erkend wordt door Schotland. "Zo'n certificaat zorgt ervoor dat de traditie van het kilt-maken blijft bestaan", vertelt Plantinga. Ze is in Schotland geweest om het vak te leren. "Bij iemand thuis die er erg goed in is. Als ik er in Fryslân niet uitkwam, kon ik met haar facetimen of overleggen met foto's erbij." Want er komt heel wat kijken bij het maken van een kilt.