Gunstige loting voor Danny Noppert op Grand Slam of Darts

Alleen Peter Wright, op dit moment de nummer zeven van de PDC, staat hoger op de wereldranglijst dan Danny Noppert. De Grand Slam of Darts wordt van 9 tot en met 17 november gespeeld in het Engelse Wolverhampton.

De poulewinnaar speelt in de eerste ronde van de knock-outfase tegen een nummer twee uit een andere poule. En de nummer twee speelt dus tegen een poulewinnaar.

Noppert plaatste zich afgelopen zondag op het allerlaatste moment voor het grote televisietoernooi van de PDC. De Jouster was door zijn finaleplaats op de World Series Finals zeker van deelname. Danny Noppert speelde in 2016 en 2017 ook mee op de Grand Slam of Darts. In 2016 bereikte hij de achtste finales, waarin hij nipt verloor van Gary Anderson.