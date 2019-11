Wethouder Kempenaar ziet wel degelijk financieel toekomst voor Dantumadiel

"Geen inhoudelijk debat"

Fractievoorzitter Jan Jitse Visser van het CDA heeft grote zorgen over de situatie. Hij benoemt het als 'een vertrouwensprobleem'. De meeste aanwezigen kwamen maandag naar de vergadering voor het nieuwe MFC in Feanwâlden. Maar het ging vooral om elkaar "vliegen af te vangen", zoals Visser het omschrijft. "Op elkaar persoonlijk reageren, zonder dat er sprake was van een inhoudelijk politiek debat. Daar heeft Dantumadiel recht op, juist nu in deze moeilijke tijd."

Financiële problemen en vertrouwensproblemen

Visser: "Dantumadiel heeft financieel een groot probleem. Dat is na vandaag (maandag, red.) nog groter geworden, omdat de provincie een aanwijzing heeft gegeven (mogelijk onder toezicht, red.). Daar is nu een vertrouwensprobleem bij gekomen. Van de gemeente richting de inwoners, want zij kunnen niet meer op besluiten van de gemeente vertrouwen. Maar er is ook een intern vertrouwensprobleem. De leden van het bestuur hebben onderling geen vertrouwen meer in elkaar en burgers zitten niet te wachten op deze poppenkast. Zij willen gewoon een goede dienstverlening van de gemeente."