Koudum dreigt spookdorp te worden: "We kunnen nog wel wat steun gebruiken"

Jildou Hopma vult haar collega aan: "En jonge mensen aantrekken die nieuwe ideeën hebben en op een andere manier ondernemen als de ondernemers van vroeger. Komende winter houden we een winterfair, op die wijze proberen we toch mensen naar Koudum te krijgen. Samen met de scholen, de muziekvereniging en iederneen die onderneemt roepen we mensen op om mee te doen. We hebben al 30 aanmeldingen. We willen twee dagen een fair houden: daar komen ene verhalenverteller, kraampjes en zangers."

Combinaties zoeken

"We kunnen echt nog wel wat steun gebruiken, jonge mensen die het leuk vinden om er wat van te maken," geeft Hopma aan. "Ik begin zelf een mondhygiënepraktijk en mijn man begint in de voorkant een broodjeszaak. Ik denk dat het leuk is om combinaties te zoeken, alleen horeca is niet altijd op te brengen."