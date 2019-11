Nog deze week duidelijkheid over doorstart glastuinbouwer Hartman

Lunter is deze week permanent in Sexbierum bezig met de mogelijke redding van Hartman en is daarover in gesprek met diverse mogelijke overnamekandidaten. De 75 medewerkers van Hartman zijn nog gewoon aan het werk. "We hebben te maken met producten die doorgroeien en geoogst moeten worden en met een goede klant die graag verse komkommers en paprika's wil. Zolang dat zo is, is er hoop op een doorstart", zegt Klarus.

De werknemers krijgen nu in de ene week te horen of er de volgende week nog werk is. Die situatie van onzekerheid kan niet te lang duren, vindt ook Klarus. "Wij hopen dat we eind deze week of anders uiterlijk volgende week iedereen duidelijkheid kunnen geven." Het faillissement van Hartman werd vorige week aangevraagd door de Belgische eigenaar The Fruit Farm Group.