De Trieme in Sintjohannesga staakt niet, maar zet deur open voor meelopers

"Wij wilden als team een positief signaal afgeven door de deuren van De Trieme open te zetten voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs of die misschien een overstap willen maken naar het onderwijs", legt directrice Rianna de Jong-Hornstra van De Trieme uit.

Positieve draai

Ook in Sintjohannesga is er veel om de staking te doen. De Jong: "Het is een veelbesproken onderwerp, ook binnen ons team. Wij dachten: hoe kunnen we hier een positieve draai aan geven? Als er een tekort is, waarom zetten we onze deuren niet open en laten we gewoon zien hoe het is?"

'Laten zien hoe mooi onderwijs is'

Al het negatieve nieuws over het tekort aan docenten in het onderwijs doet de sector geen goed. "Ik kan me voorstellen dat mensen daardoor juist gaan twijfelen om de overstap te maken of de PABO te doen, omdat het negatief in het nieuws is. Met deze actie hopen we te laten zien hoe mooi het onderwijs is. Maar ook dat we ons wel zorgen maken om goed geschoolde docenten voor de toekomst," zegt De Jong.

De actie van De Trieme is nu al een succes. "Het verbaast mij ook dat er zo veel aanmeldingen zijn, daar zijn we erg blij mee. Ze komen uit allerlei sectoren en de meesten twijfelen om een overstap te maken." Woensdag krijgen de snuffelstagiairs eerst een rondleiding, en daarna mogen zij de leerlingen helpen met bijvoorbeeld rekenen of taal.