FRL Post houdt op met particuliere post: voor 1 december kerstpost versturen

Sinds 1993

"Wij vinden het erg jammer dat we moeten stoppen. Sinds 1993 waren we een mooi alternatief voor Post NL, maar het moet wel rendabel blijven", zegt Niels Helbig van FRL Post. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij dit besluit. Er wordt steeds minder post verstuurd en dat merken wij ook."

Snel kerstpost versturen

Het is niet zo dat de postbestellers van FRL Post na december werkloos thuis komen te zitten, want het bedrijf gaat door met de zakelijke markt. De particuliere post is maar een klein onderdeel van FRL Post. Mensen die nog postzegels van FRL Post thuis hebben liggen en daar de kerstpost mee willen versturen moeten dat voor 1 december doen. Daarna zijn de zegels niet meer geldig. Ze kunnen wel bij FRL Post ingeleverd worden in ruil voor geld.