FRL Post houdt op met particuliere post

Volgens een bericht op de website van het bedrijf kan het niet meer uit om particuliere post te verzorgen. De postzegel wordt steeds minder verkocht en de handelingskosten werden steeds hoger. Daardoor zijn de FRL-postpunten niet meer rendabel. Die dienden met name om particuliere post te verspreiden.

De directie zegt het jammer te vinden dat er nu geen alternatief meer is voor de zegel van Post.nl. Ze beseffen dat het als een verrassing komt voor veel klanken zo vlak voor de feestdagen, maar ze konden geen andere keuze maken.

FRL Post schrijft op de website: "De directie van FRL wil u via deze weg hartelijk danken voor het vertrouwen die u in de achterliggende jaren heeft getoond in FRL! U kunt zich voorstellen dat wij met pijn in het hart deze beslissing hebben moeten nemen. Velen van u maken al sinds de oprichting van FRL Post in 1993 gebruik van het netwerk. Voor uw inzet zeggen wij u hierbij hartelijk dank."