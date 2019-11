Iris Kroes ambassadrice voor campagne over het scheiden van afval

In de campagneserie 'Bij de mensen thuis' worden er diverse thuissituaties in beeld gebracht waarbij het scheiden van afval belangrijk is. Iris Kroes laat zien dat het scheiden van afval ook bij een verhuizing van belang is. Het Rijk wil dat inwoners van Nederland in 2020 veel minder afval produceren. Daarnaast moet ruim 75 procent van het afval goed worden gescheiden naar de doelstellingen van de overheid.