Gemeentelijke vergoedingen voor mantelzorg lopen erg uiteen in Fryslân

Het onderzoek van MantelzorgNL is uitgevoerd binnen het kader van de Dag van de Mantelzorg, die zondag wordt gehouden. Van acht Friese gemeenten kon MantelzorgNL niet vinden of ze een vergoeding hebben: Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Opsterland, Heerenveen, Vlieland en Schiermonnikoog.

In drie Friese gemeenten is er wél een geldbedrag beschikbaar voor mantelzorgers. In De Fryske Marren is dat met 150 euro het hoogst. Harlingen geeft 100 euro.

Kortingsbon

Tevens is er een aantal gemeenten dat een vergoeding geeft in de vorm van een kortingsbon: op Terschelling is dat een bon van 25 euro. Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf geven ook een bon, maar daar is het bedrag niet van bekend.