Wildemerk in blessuretijd door warm en nat weer: natuur in bloei

De natuur groeit en bloeit maar door. Dat komt door het zachte weer, met relatief hoge temperaturen. Twee nachtvorsten maken volgens de boswachter het verschil niet. In Wildemerk valt het op. "Op het eerste gezicht ziet het er misschien normaal uit, maar als je goed kijkt kun je zo een groene waas ontdekken. Er zijn relatief veel groene bomen."

Ook staan er bloemen in bloei. "Naarmate de herfst langer wam is, zie je dat bloemen een tweede leven krijgen. Ze bloeien door of ze bloeien opnieuw. Bijvoorbeeld de boterbloem, maar ook de rode klaver en de paardenbloem."

Bloei en blad

Oktober viel een graden warmer uit dan normaal, dat is goed in de natuur terug te zien. "Eigenlijk is oktober een soort aprilmaand, maar dan omgekeerd. De daglengte is bepalend voor de bloei van soorten, blijkbaar is het nu net als in april. En het is ook nog eens even warm, dus zo'n bloem denkt simpel geredeneerd: ik ga toch maar even bloeien", legt Van der Veen uit.

Als er nu winter zou komen met meer nachtvorst, kan het volgens boswachter Van der Veen wel hard gaan. "Dat is het sein voor een boom: nu is het klaar, ik trek mijn voedingsstoffen terug uit het blad." Op dit moment zit er nog veel blad aan de bomen. "Het heeft ook nog weinig gestormd, dat is ook een belangrijke impuls om te vallen."