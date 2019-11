Friese regisseur Bart Dokter: "Leeuwarden mag trots zijn op Noordelijk Film Festival"

De filmcarrière van Dokter begon in Drachten. Hij werd daar operateur bij de bioscoop waar hij verantwoordelijk was voor het technische proces, bijvoorbeeld de projectie van de films die gedraaid werden. "In die hoedanigheid zie je heel veel films", zegt Dokter, "en op een gegeven moment dacht ik 'dit wil ik ook'."

Zo rolde Dokter in het vak. Het regisseren van films is voor hem een passie geworden. "Film is het enige medium dat nog écht binnenkomt. Niemand neemt nog tijd om echt te luisteren, men luistert alleen nog maar om daarop te kunnen reageren. Film is wat dat betreft de uitzondering die de regel bevestigt."

Dokters laatste film is Aurora, een korte film van zo'n vijf minuten. Om niet meteen het hele verhaal te verklappen wil hij niet al te veel over die film kwijt, maar: "Het is geschreven vanuit een boodschap. Voor mij begint een film altijd vanuit de vraag 'wat wil je vertellen?' Dick Maas zei altijd 'voor een boodschap ga je maar naar de Albert Heijn', maar dat is duidelijk een ander vertrekpunt dan ik heb", vertelt Dokter.