Sterke Yerke-bemanningslid Chris Schweigmann overleden

Sterke Yerke-bemanningslid Chris Schweigmann is maandag op 65-jarige leeftijd overleden. Schweigmann was in 1974 een van de initiatiefnemers van het vlot Sterke Yerke, waarmee de Friese meren en de Waddenzee werd bevaren. Het afscheid van Schweigmann is vrijdag, hij wordt dan op een praam vanaf zijn huis in Leeuwarden naar het crematorium in Marsum gevaren.