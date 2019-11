Bestuur VC Sneek moet snel schakelen na het opstappen van trainer

Drenth: "Voor ons had het niet gehoefd. Je hebt vijf wedstrijden verloren, die win je liever. Maar voor ons was Paul de juiste man op de juiste plek. We hadden alle vertrouwen. Maar hij kon het niet langer combineren. Hij heeft veel gegeven, ook vorig seizoen al. Dat vraagt om herstel, ook fysiek. Nu hij nog meer moest geven, lukte het niet om het te combineren. Dan wordt het een persoonlijk gevecht als je niet oppast, daar heeft niemand wat aan."

Resultaten

Het vertrek heeft volgens Drenth niets te maken met de mindere resultaten van de afgelopen tijd. "Dat was voor het bestuur absoluut geen aanleiding. Het zijn professionals, de staf en spelers doen er een schepje bovenop. Maar juist die stap maakt het lastig voor Paul om er tijd voor te vinden in combinatie met zijn baan. Hij kon zijn maatschappelijke loopbaan en zijn trainersloopbaan niet goed combineren. Het vroeg te veel tijd."

Nieuwe trainer?

Voor het bestuur is het even snel schakelen. "We zijn blij dat assistent-trainer Henriëtte ter Steege de rol overneemt met Jurjen de Jong van de technische staf. Dus er is nu wel continuïteit en er is een goede overdracht gedaan, dus we hebben er vertrouwen in," zegt Drenth.

En voor hoe lang? "Je spreekt in ieder geval over de eerste weken, maar we hebben als bestuur nauw contact met de staf en de speelsters over hoe we het seizoen voltooien. Het moet stap voor stap. Het kan ook zijn dat Henriëtte blijft, maar daar moeten we iedereen bij betrekken."