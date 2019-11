Speciale rondleidingen door museum Grou voor mensen met dementie

"Het blijkt dat mensen met deze beperking moeite hebben om in groter verband rondleidingen te volgen. Daarom proberen we in kleine groepen specifieke aandacht te geven aan mensen met dementie. We luisteren naar elkaar en gaan in gesprek over wat mensen nog herkennen."

Op dit moment heeft het museum onder andere exposities over schaatsen, Sint Piter en de Halbertsma-fabrieken. "Veel mensen komen uit de omgeving, dus we bekijken zaken over Grou. Er is nu ook een expositie over Freek Siekmans, een bekende visser uit Grou, met een kamer die toont hoe hij vroeger leefde. Daar zitten we dan, dat roept herinneringen op. Maar ook de Halbertsma's, soms beginnen mensen spontaan het Fries volkslied te zingen," zegt Wegmans.

Iedere maand is er op de eerste dinsdag een rondleiding in Hert fan Fryslân, maar ook op afspraak zijn er rondleidingen mogelijk.