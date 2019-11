Wethouder Hanneke Zonderland bezorgd over gaswinning bij Noordwolde

Dat de gemeente van gedachten is veranderd, komt onder andere door de toestand in provincie Groningen. "Er is een toenemende ongerustheid onder inwoners. We kennen allemaal de verhalen uit Groningen, daar is nog steeds geen goed werkend schadeprotocol. Daarom zeggen mensen: het is wel genoeg geweest."

Bodemtrilling in 2009

Een belangrijke reden om specifiek voor dit gasveld naar de Raad van State te stappen, is dat er al schade is. "In 2009 is er een bodemtrilling geweest," legt Zonderland uit. "Dat is de hoofdreden waarom wij zeggen: hier moet je afblijven. Dit veld is besmet, laat het met rust."

Bezwaar

Desondanks heeft de gemeente niets te zeggen over gaswinning. "Dat klopt. Maar we proberen optimaal gebruik te maken van het adviesrecht, we hebben onze argumenten bekend gemaakt en vinden dat het ministerie daar onvoldoende op in is gegaan. De bijzonderheid van dit veld doet er nog een schepje bovenop en heeft ons naar de Raad van State doen stappen. Wij vinden dat de argumenten in onze zienswijze onvoldoende zijn beantwoordt, daarom maken we bezwaar."

Zonderland vindt het moeilijk in te schatten of het bezwaar kans maakt. Maar zij is beslist in haar standpunt: "Wij hebben zes gasvelden in de gemeente, van deze blijf je af."