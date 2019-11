Geen multifunctioneel centrum in Veenwouden: bestuur teleurgesteld in raad

Het definitieve besluit moet nog vallen, omdat de raadsvergadering door een schorsing dinsdag wordt voortgezet. Toch is het wel helder hoe het komt. "Het is duidelijk geworden dat het dorpshuis zoals wij het voor ogen hadden, er niet gaat komen. Ze willen wel met een lange-termijnvisie kijken of een combinatie met sport en school mogelijk is, maar daar moet waarschijnlijk een ander bestuur voor komen," legt Roel Dijkstra van stichting Doarpshûs MynSkip uit. Hij voerde actie voor een MFC in zijn dorp.

Laatste strohalm

Diverse inwoners verlieten maandag emotioneel de raadzaal. "Dat had ik verwacht. Als mensen zo lang samenwerken en denken nog een laatste strohalm te hebben. Het werd in het begin van de vergadering al duidelijk dat het er niet in zit, gelet op de tegenvallers en de houding van de Provincie. Dan begrijp ik heel goed dat mensen zeggen: we houden ermee op," vertelt Dijkstra.

Voor Roel Dijkstra en zijn medestanders houdt het op. "Ik moet het natuurlijk netjes overleggen, maar die kans acht ik 99 procent. De kans is dus heel groot dat ons bestuur en alle commissies er binnenkort een punt achter zetten. Op een gegeven moment houdt het op, en dat moment is nu dichtbij."

Erg teleurgesteld in de raad

Dijkstra heeft geen vertrouwen meer in de gemeenteraad. "Ik moet eerlijk zeggen: ik heb er geen goed woord voor over. Er is een scheiding tussen coalitie en oppositie: zij gunnen elkaar niets. Dat was bekend, maar dat is nu weer duidelijk geworden. De persoonlijke aanvallen die ze naar elkaar doen, niet inhoudelijk op de zaak ingaan en niet willen zoeken naar oplossingen. De inwoners die mee zijn geweest naar de raadsvergadering spreken van een schandalige vertoning," zegt Dijkstra.

Politici gaven aan dat er te weinig draagvlak is voor een MFC. "Daar verbaas ik mij over. Ik heb zelf twaalf jaar in de raad gezeten, ook een paar jaar in Dantumadiel. Ik heb nog nooit zulke volle tribunes gezien als nu met het MFC Feanwâlden. Ook de mensen die er achter zitten: de boucommissie en de actiegroep, dat zijn werkelijk grote aantallen. Dus hoe men dat met droge ogen durft te zeggen is voor mij een raadse," geeft Dijkstra aan.

Gevolgen

Hoe nu verder? "Er zullen verschillende verenigingen in Veenwouden op zoek moeten naar andere locaties," legt Dijkstra uit. "Dat hangt ook van de kerk af. Wellicht vinden zij nog wat, maar de verbinding is weg. W kunnen erg moeilijk nog culturele activiteiten organiseren, daar is geen zaalruimte meer voor. Het is voor Feanwâlden een inktzwarte avond."