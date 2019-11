Onderzoek wijst uit dat zout nog slechter is dan gedacht: "Laat het zout staan"

"Ik was wel verrast door de uitkomst" vertelt Ilse Schroever, zij is internist in het hartcentrum van het MCL in Leeuwarden. "We wisten al wel dat zout zorgt voor een hoge bloeddruk en dat zorgt voor een hogere kans op hart- en vaatziekten. Zout is niet goed en we eten teveel zout."

Dit onderzoek is volgens haar een extra argument om er meer om te denken. "Zout is dus nog slechter dan we al dachten en het kan dus ook ontsteking in de vaatwand veroorzaken wat weer een grotere kans op hart- en vaatziekten geeft. Bij het MCL maken we mensen duidelijk dat ze minder zout moeten eten. We krijgen meer binnen dan je denkt."

Het onderzoek is gedaan bij gezonde vrijwilligers van een jaar of 30. Een deel kreeg veel zout binnen en een ander deel veel minder dan normaal. "Ze namen een hapje huidweefsel en zagen dat bij de 'zoute' groep meer ontstekingscellen waren te zien."

Haar advies is om geen zout toe te voegen aan het eten. "Vaak zit er al zout in de producten. Dus laat het zout staan en gebruik andere kruiden voor de smaak."