Provincie tegen Dantumadiel: Andere begroting, anders preventief toezicht

De begroting zou maandagavond behandeld worden in de raad van Dantumadiel, maar wethouder Rommy Kempenaar van financiën heeft donderdag van de provincie te horen gekregen dat de begroting niet goed was.

Nadat de vergadering maandag een tijdlang geschorst was, kondigde burgemeester Klaas Agricola een nieuwe begroting aan die nu behandeld wordt. Dat kan, zegt Agricola, als de meerderheid van de raad akkoord is. Het CDA en de VVD stemden tegen het verder gaan met de raadsbijeenkomst over de nieuwe begroting. "Wij zullen de vergadering niet verlaten, zoals op andere plaatsen wel gebeurt", zei fractievoorzitter Jan Jitze Visser van het CDA. "Maar we nemen hier geen verantwoordelijkheid voor."

Het college kreeg van andere oppositiepartijen de complimenten voor de begroting: "Dat er opnieuw een sluitende begroting ligt, verdient een compliment", zei Tom Bakker van de SGP.