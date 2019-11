VIDEO: Nynke Koopmans wil de meetmethoden RIVM openbaar worden

Naast de problemen met de stikstof ligt de bouwwereld op het moment stil door de regelgeving omtrent de PFAS: giftige stoffen in de grond die bouwprojecten onmogelijk maken. In de raad van Tytsjerksteradiel is komende donderdag een spoeddebat, dat ervoor moet zorgen dat de bouwsector de volgende dat weer aan het werk kan. De gemeente is daarmee de eerste in het land die deze zaak aan de orde stelt.

Oppositie stapte op

Nynke Koopmans zit voor de Partij voor de Boeren in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, nadat ze vier weken geleden de VVD verliet. Zij stapte, met de volledige oppositie, vorige week op toen het college de begroting presenteerde.

De begroting laat een groot tekort zien en volgens Koopmans is de gehele begroting veel te onduidelijk. Ze vindt dat er nu serieus gekeken moet worden naar een gemeentelijke fusie met Achtkarspelen. De ambtelijke samenwerking met die gemeente levert volgens Koopmans niets op.