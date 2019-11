Stroetinga en Bergsma rijden massastart op wereldbekers

Bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Thialf afgelopen weekeinde konden de schaatsers zich plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. Op de individuele afstanden was een plaats bij de beste vijf simpelweg genoeg. Zo plaatsten vier Friese mannen en vijf Friese vrouwen zich voor verschillende afstanden.

Bergsma won zondag in Thialf de massastart, maar dat betekent niet automatisch dat hij zich plaatste. Want bij de teamonderdelen zoals de massastart worden de deelnemers aangewezen. Bij de KNSB is het oog dus gevallen op Bergsma en Stroetinga bij de mannen. Zij reden vorig jaar ook al vaak de massastart met zijn tweeën. Bij de vrouwen rijden Irene Schouten en Melissa Wijfje de wereldbekers op de massastart.