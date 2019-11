Aantal sushirestaurants in Leeuwarden neemt toe: "Het is bijna Tokio in Leeuwarden"

Ien fan de sushisaken yn Ljouwert is Tao. Sy sitte al jierren by it stasjon en sjogge de groei ek. "Het is natuurlijk gewoon een recht om een eigen zaak te beginnen", fertelt eigener Jintao Pan. "Maar als er steeds meer zaken bij komen, dan wordt het moeilijk om je hoofd boven water te houden."

Neffens Pan is it belangryk om te ynnovearjen. Sa hâlde je de minsken binnen. "Een groot voorbeeld van innovatie is de tablet die we nu gebruiken", seit Tao, wylst er syn nije útfining toant. "Mensen komen binnen en dan kunnen ze al snel bestellen, zonder dat ze eerst op een ober hoeven te wachten."

Dat docht fertuten, mar in ynnovaasje wurdt gau oernommen. "Toen wij het hadden, was het net nieuw. Maar al snel hadden de andere restaurants het ook. Dan wordt het moeilijk om uniek te blijven."

Een van de sushizaken in Leeuwarden is Tao. Zij zitten al jaren bij het station en zien de groei ook. "Het is natuurlijk gewoon een recht om een eigen zaak te beginnen", vertelt eigenaar Jintao Pan. "Maar als er steeds meer zaken bij komen, dan wordt het moeilijk om je hoofd boven water te houden."

Volgens Pan is het belangrijk om te innoveren. Zo houd je de mensen binnen. "Een groot voorbeeld van innovatie is de tablet die we nu gebruiken", zegt Tao, terwijl hij zijn nieuwe uitvinding toont. "Mensen komen binnen en dan kunnen ze al snel bestellen, zonder dat ze eerst op een ober hoeven te wachten."

Dat werpt zijn vruchten af, maar een innovatie wordt snel overgenomen. "Toen wij het hadden, was het net nieuw. Maar al snel hadden de andere restaurants het ook. Dan wordt het moeilijk om uniek te blijven."