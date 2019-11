Leeuwarder Kamerlid Diks wil snel opheldering over burgerdoden Irak

Dat zijn nu Ank Bijleveld en Stef Blok. Dat Hennis zelf geen minister meer is, doet er niet toe, zegt Diks. "Zij is de rechtsopvolger van Hennis. Ze moet gewoon de vragen beantwoorden. En Blok heeft bij een werkbezoek in Jordanië al aangegeven dat er geen burgerdoden waren. Er is schijnbaar keer op keer voor gekozen om de Kamer verkeerd te informeren."

Schade aan vertrouwen toegebracht

Volgens Diks doet het handelen van de ministers schade aan het vertrouwen van de Kamer. "Ik wil daarom heel snel een debat met ministers Bijleveld en Blok. Het lastige is dat we dinsdag ook de defensiebegroting plenair bespreken. Maar ik ga een verzoek indienen om eerst een debat over de burgerdoden te voren, want ik vind het te groot om dat een beetje mee te nemen bij het begrotingsdebat."

Diks begrijpt niet waarom de ministers informatie over de rol van Nederland bij de burgerdoden zolang hebben achtergehouden. "Nederland doet daar altijd heel moeilijk over. Een land als de VS is daar veel opener over. Daar geven ze informatie aan het Huis van Afgevaardigden en het Congres. In Nederland, zelfs toen er keer op keer toen nader naar gevraagd werd, werd er valse informatie gegeven. Ik wil weten waarom."

"Na vier jaar nog niet? Kwalijke zaak"

"De eerste reden die Nederland heeft om de Kamer niet te informeren over burgerdoden is dat we nooit de veiligheid van militairen in gevaar willen brengen. Dat willen we tegen elke prijs voorkomen, dat wil ik ook", zegt Diks. "Maar dit is vier jaar geleden. Dat je het niet direct kunt bespreken, dat snap ik. Maar na vier jaar nog steeds niet? Dat vind ik een heel kwalijke zaak."