Trainer Paul Oosterhof per direct weg bij VC Sneek

Oosterhof begon in 2018 bij VC Sneek als hoofdtrainer van het vrouwenteam. Dat eerste seizoen onder leiding van de Groninger eindigde VC Sneek als tweede in de competitie. In de finale om de landstitel was Sliedrecht Sport te sterk. Dit jaar, met grotendeels een nieuwe selectie, loopt het minder: na vijf wedstrijden heeft VC Sneek nog niet gewonnen en staat de ploeg onderaan.

Het bestuur van VC Sneek vindt het jammer dat Oosterhof vertrekt, maar zegt zijn besluit wel te begrijpen. Ze hopen dat Ter Steege het seizoen wil afmaken als trainer, maar daarover is nog geen besluit genomen.