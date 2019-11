FNV: "Heel bijzonder" dat alle Friese ziekenhuizen staken

"Het is topsport zo langzamerhand, werken in een ziekehuis", zegt Schraga. "Daarom willen de medewerkers van ziekenhuizen een goede cao, met aan de ene kant een loonsverhoging, maar net zo belangrijk: een lagere werkdruk."

Schraga denkt dat de actie helpt om de doelen te halen: "We gaan er met deze extra druk vanuit dat de werkgevers dit serieus gaan nemen. Tot nu toe staakten steeds een paar ziekenhuizen tegelijkertijd, of een aantal afdelingen per ziekenhuis. Het zijn nu heel veel ziekenhuizen, al 82."

Er moeten dit jaar nog afspraken komen over een loonsverhoging en maatregelen om werkdruk tegen te gaan, vinden de vakbonden.

De patiënten zullen merken dat de ziekenhuizen in actie komen, maar volgens Schraga hebben de mensen veel begrip voor de medewerkers van ziekenhuizen: Ze zien goed hoe hard de mensen werken. Daar hebben ze beter zicht op dan de werkgevers, lijkt het wel. En beter nu even last, dan dat er op den duur helemaal geen mensen meer in de zorg werken."

Honderden afdelingen, als operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria zijn 24 uur lang dicht. Daardoor worden ook afspraken afgezegd of verplaatst. De spoedafdelingen blijven wel open.