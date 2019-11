Bestuurder Jeugdhulp stapt op, omdat er geen vertrouwen meer was

Van Oijen was een tijd afwezig en kwam terug in een periode met een complexe aanbesteding van hoog specialistische jeugdhulp. Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders trokken daarin met elkaar op. In die periode zou binnen die samenwerking het vertrouwen onderling aangetast zijn, met als gevolg dat de directeur zijn conclusie getrokken heeft en maandag zijn positie beschikbaar gesteld heeft.

Er is ook al een tijdelijke opvolger gevonden. Selie Weistra is benoemd tot interim-bestuurder. Zij was vanaf mei 2018 tot maart 2019 - toen Van Oijen afwezig was - ook al bestuurlijk eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht start een procedure om een nieuwe bestuurder te vinden.