Heerenveen bekert op een dinsdag, Cambuur-Feyenoord op een donderdag

Heerenveen plaatste zich door afgelopen woensdag met 3-0 te winnen van Excelsior Maassluis. Cambuur won een dag eerder al eenvoudig in en van Goes: 5-0. De derde Friese club in de eerste ronde van de KNVB-beker, Harkemase Boys, werd uitgeschakeld door FC Groningen (1-2).

De wedstrijd van Heerenveen in de eerste ronde tegen Roda JC is om 19.45 uur. Cambuur speelt twee dagen later om 20.45 uur tegen Feyenoord. Die wedstrijd wordt live uitgezonden op FOX Sports. Beide wedstrijden zijn natuurlijk ook te volgen bij Omrop Fryslân op de radio.

Competitiewedstrijd tegen Excelsior later

Omdat de bekerwedstrijd van Cambuur op een donderdag is, wordt de competitiewedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam verschoven. Die wordt nu gespeeld op zondag 22 december.

Er zitten nu nog 32 clubs in de beker. De winnaars van de wedstrijden eind oktober plaatsen zich voor de achtste finales.